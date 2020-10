Regina Elisabetta rimprovera Harry | lo richiama a Londra senza Meghan

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Secondo alcuni tabloid inglesi in particolare il Sun il principe, attualmente residente negli USA con la moglieMarkle e il figlio Archie, sarebbe statoto in patria proprio dalla. A quanto paredeve rispondere alla nonna, sovrana del Regno Unito, della sua condotta poco politicamente corretta che ha avuto, sostenuto anche dalla consorte, nell’esprimere pubblicamente la sua posizione nei confronti dell’elezioni presidenziali americane. Solitamente la Royal Family si esenta dall’esprimere opinioni politiche, la posizione neutrale manifestata dai membri della casa inglese è condizione necessaria per non essere coinvolti in scandali e polemiche. Il palese schieramento die ...

