Regimenti | su vaccini antinfluenzali ritardi inaccettabili

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “La Regione Lazio e’ fortemente in ritardo nella consegna deie questo e’ inaccettabile”. Lo afferma l’europarlamentare della Lega, Luisa, responsabile Sanita’ per il partito nel Lazio, che aggiunge: “Le ditte fornitrici stanno facendo distribuzioni frazionate, e a quanto pare in quantita’ peraltro irrisorie. Sarebbe interessante, a questo punto, capire anche quando le Asl hanno ricevuto le dosi previste, conoscere le date, insomma, avere informazioni utili a formare un quadro chiaro della situazione.” “Siamo a meta’ ottobre e inella consegna deirischiano di peggiorare un’emergenza che si sta complicando con la crescita dei contagi Covid. ...