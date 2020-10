Reggia, torna il treno storico: a bordo anche aziende di Confcommercio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo appuntamento domenica 18 ottobre con il treno storico Reggia Express, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Reggia di Caserta e la Fondazione Ferrovie dello Stato, di cui il MiBACT è aderente istituzionale, per promuovere il turismo slow e sostenibile. Alle 10, dalla stazione centrale di Napoli, partirà il convoglio di carrozze degli anni ’30 e ’50 diretto a Caserta. Dopo un vero e proprio viaggio nella storia sulle antiche panche in legno del Centoporte e del Corbellini, sarà possibile godere, a un prezzo speciale, della magnificenza degli Appartamenti Reali e del fascino del Parco Reale e del Giardino Inglese della Reggia di Caserta. I viaggiatori del treno storico ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo appuntamento domenica 18 ottobre con ilExpress, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra ladi Caserta e la Fondazione Ferrovie dello Stato, di cui il MiBACT è aderente istituzionale, per promuovere il turismo slow e sostenibile. Alle 10, dalla stazione centrale di Napoli, partirà il convoglio di carrozze degli anni ’30 e ’50 diretto a Caserta. Dopo un vero e proprio viaggio nella storia sulle antiche pin legno del Centoporte e del Corbellini, sarà possibile godere, a un prezzo speciale, della magnificenza degli Appartamenti Reali e del fascino del Parco Reale e del Giardino Inglese delladi Caserta. I viaggiatori del...

