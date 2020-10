Reggia di Caserta, Gaetano Trocciola eletto coordinatore della CGIL (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è tenuta nella Sala Giunone del complesso vanvitelliano, l’assemblea degli iscritti alla Funzione Pubblica della CGIL Reggia di Caserta. Alla presenza di Luigi Capaccio, Segretario Provinciale della FP CGIL, e di Carmela Ciamillo, Coordinatrice Provinciale delle Funzioni Centrali, l’assemblea ha eletto il comitato degli iscritti composto da Gaetano Trocciola, Francesco Torrico e Nicola Oliva. Il nuovo CdI ha poi nominato Gaetano Trocciola coordinatore della CGIL Reggia di Caserta. “Sono molto soddisfatto dell’ingresso di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è tenuta nella Sala Giunone del complesso vanvitelliano, l’assemblea degli iscritti alla Funzione Pubblicadi. Alla presenza di Luigi Capaccio, Segretario ProvincialeFP, e di Carmela Ciamillo, Coordinatrice Provinciale delle Funzioni Centrali, l’assemblea hail comitato degli iscritti composto da, Francesco Torrico e Nicola Oliva. Il nuovo CdI ha poi nominatodi. “Sono molto soddisfatto dell’ingresso di ...

VersaillesPrinc : RT @reggiadicaserta: Ringraziamo il nuovo Direttore generale Musei @museitaliani @_MiBACT, @MassimoOsanna, per la visita alla Reggia di Cas… - casertafocus : REGGIA DI CASERTA - Eletto il nuovo comitato degli iscritti alla FP CGIL - Ant_testa979 : RT @reggiadicaserta: Ringraziamo il nuovo Direttore generale Musei @museitaliani @_MiBACT, @MassimoOsanna, per la visita alla Reggia di Cas… - comunichiamo : RT @Paesaggiumani: Che buoni i dolci, vero? e mangiarli di domenica è tradizione!??Anna Chiavazzo, maestra pasticciera, ci racconta la sua s… - comunichiamo : RT @Paesaggiumani: In un vicolo antico della città di Caserta, nei pressi della Reggia, i sapori di una volta e le eccellenze del territori… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggia Caserta Il Museo Madre e la Reggia di Caserta «Senso civico: ascoltare la comunità» Corriere della Sera Turismo: Sestri, Portofino e 5 Terre alla fiera di Rimini

Occorre naturalmente calibrarla con una situazione di mercato che vede una crescita esponenziale del cosiddetto turismo di prossimità». Il TTG di Rimini, l’unica fiera a cui la Liguria è presente, si ...

REGGIA DI CASERTA - Eletto il nuovo comitato degli iscritti alla FP CGIL

19:30:45 CASERTA. Si è tenuta nella Sala Giunone del complesso vanvitelliano, l'assemblea degli iscritti alla Funzione Pubblica della Cgil Reggia di Caserta. Alla presenza di Luigi Capaccio, Segretari ...

Occorre naturalmente calibrarla con una situazione di mercato che vede una crescita esponenziale del cosiddetto turismo di prossimità». Il TTG di Rimini, l’unica fiera a cui la Liguria è presente, si ...19:30:45 CASERTA. Si è tenuta nella Sala Giunone del complesso vanvitelliano, l'assemblea degli iscritti alla Funzione Pubblica della Cgil Reggia di Caserta. Alla presenza di Luigi Capaccio, Segretari ...