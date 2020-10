Recovery fund, Meloni: Ungheria e Polonia porranno veto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Mi vergogno a vedere l'Italia ridotta così e mi vergogno ancora di più quando la Polonia e l'Ungheria, nazioni meno potenti della nostra, alzano la testa contro il ricatto dell'Ue che vorrebbe usare i soldi del Recovery fund per piegare, con la scusa dello stato di diritto, nazioni che vogliono difendere le radici, l'identità e i loro confini. Non fate finta di stupirvi quando alla fine porranno il veto: è da cretini pensare che gente che ha difeso la propria libertà dai carri armati sovietici oggi si faccia minacciare dagli omuncoli dell'Ue". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni parlando in dichiarazioni di voto in aula alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Mi vergogno a vedere l'Italia ridotta così e mi vergogno ancora di più quando lae l', nazioni meno potenti della nostra, alzano la testa contro il ricatto dell'Ue che vorrebbe usare i soldi delper piegare, con la scusa dello stato di diritto, nazioni che vogliono difendere le radici, l'identità e i loro confini. Non fate finta di stupirvi quando alla fineil: è da cretini pensare che gente che ha difeso la propria libertà dai carri armati sovietici oggi si faccia minacciare dagli omuncoli dell'Ue". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaparlando in dichiarazioni di voto in aula alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del ...

