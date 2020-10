Recovery Fund, Conte alla Camera: «Parte significativa del fondo per l’occupazione femminile» – Il video (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (14 ottobre)Giuseppe Conte è intervenuto alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, chiamato a discutere del Recovery Fund e di molte altre questioni: dall’andamento della pandemia di Coronavirus ai vaccini, dalle relazioni con il Regno Unito ai cambiamenti climatici. Durante il suo discorso, il premier ha fatto una promessa: «Sull’occupazione femminile accolgo l’impegno Contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una Parte significativa» delle risorse del Recovery «sarà destinata a questo scopo». L’Aula di Montecitorio ha applaudito. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (14 ottobre)Giuseppeè intervenutoper le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, chiamato a discutere dele di molte altre questioni: dall’andamento della pandemia di Coronavirus ai vaccini, dalle relazioni con il Regno Unito ai cambiamenti climatici. Durante il suo discorso, il premier ha fatto una promessa: «Sull’occupazioneaccolgo l’impegnonuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una» delle risorse del«sarà destinata a questo scopo». L’Aula di Montecitorio ha applaudito. ...

