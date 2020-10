Record di nuovi casi: 7.332 in 24 ore (con oltre 152mila tamponi), 43 i decessi Mappa in Italia| Nel mondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 14 ottobre. Mai così tanti nuovi contagi, neanche a marzo. Record di tamponi, oltre 152 mila. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+1.844), Campania (+818) e Veneto (+657) Leggi su corriere (Di giovedì 15 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 14 ottobre. Mai così tanticontagi, neanche a marzo.di152 mila. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+1.844), Campania (+818) e Veneto (+657)

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre: boom di nuovi contagi, sono 7332. E’ il record di sempre. 43 i… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati – Record di nuovi casi da inizio pandemia: 7332 con 152mila tamponi. In un giorno 43 morti e 3… - Grand_Battery : RT @Herbert403: 7332 nuovi infetti. Superato ampiamente record di nuove infezioni risalente al 21 marzo, in piena emergenza. ?? - mario_bontempo : RT @janavel7: E anche oggi: Coronavirus, 7.332 nuovi casi. È il record di sempre. 43 i morti. Continuo a non ricordarmi come si chiama quel… -