Ragazzi danneggiano la Stazione Olgiata | individuati dalla Polfer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Polizia Ferroviaria individuaautori di un danneggiamento alla. L’8 ottobre gli agenti del postodi Roma San Pietro hanno individuato gli autori di un danneggiamento avvenuto nelladi, lo scorso settembre. I quattro, tutti minorenni, avevano imbrattato e rotto il display dell’ascensore ed uno di loro si era ferito con il vetro. Dall’indagine avviata proprio dal ferimento del ragazzo, che si era portato in un ospedale romano per farsi medicare, e dalle immagini del sistema di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad identificare i giovani: due italiani, un rumeno e un peruviano. Per loro è scattata la denuncia per i reati di deturpamento, imbrattamento e danneggiamento. su Il Corriere della ...