"Quelle feste pazzesche a casa di Nicola Berti": ciò che Billy Costacurta non aveva mai rivelato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Billy Costacurta è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de I Lunatici" L'ex difensore del Milan ha parlato un po' di se: "Io e Paolo Maldini, che è stato il mio compagno di merende, andavamo in discoteca, però senza bere e fumare, perché non abbiamo mai bevuto né fumato. Altri invece hanno esagerato, esageravano con l'alcol e le sigarette e la mattina quando si svegliavano per andare agli allenamenti non erano in perfetta forma. Non chiedetemi nomi. Ne faccio solo uno: Nicola Berti. Faceva delle feste meravigliose, da lui ti lasciavi andare. Anche io e Maldini che eravamo un po' bacchettoni. Mi ricordo una nottata in Francia con Dugarry, che era il re delle notti in Costa Azzurra...". L'ex calciatore ha poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de I Lunatici" L'ex difensore del Milan ha parlato un po' di se: "Io e Paolo Maldini, che è stato il mio compagno di merende, andavamo in discoteca, però senza bere e fumare, perché non abbiamo mai bevuto né fumato. Altri invece hanno esagerato, esageravano con l'alcol e le sigarette e la mattina quando si svegliavano per andare agli allenamenti non erano in perfetta forma. Non chiedetemi nomi. Ne faccio solo uno:. Faceva dellemeravigliose, da lui ti lasciavi andare. Anche io e Maldini che eravamo un po' bacchettoni. Mi ricordo una nottata in Francia con Dugarry, che era il re delle notti in Costa Azzurra...". L'ex calciatore ha poi ...

