"Quella pancia fa senso": Billie Eilish travolta dal bodyshaming per le foto in canotta e shorts (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Billie Eilish paparazzata in canotta e pantaloncini e gli haters si scatenano, criticando la forma fisica della cantante 18enne. Una vera e propria ondata di bodyshaming che ha suscitato la reazione di ammiratori e utenti Twitter pronti a difendere l’artista americana, tanto da far entrare il suo nome tra le tendenze del social network.“A me fa senso Quella pancetta”, “Ha messo su peso”, “Sembra vecchia”, ha scritto qualcuno. Tanti altri i commenti riguardanti l’aspetto fisico della cantante, ben più offensivi e aggressivi.Billie Eilish is pictured WITHOUT her trademark baggy clothes https://t.co/2hCworDTuz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020 La replica degli utenti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020)paparazzata ine pantaloncini e gli haters si scatenano, criticando la forma fisica della cantante 18enne. Una vera e propria ondata diche ha suscitato la reazione di ammiratori e utenti Twitter pronti a difendere l’artista americana, tanto da far entrare il suo nome tra le tendenze del social network.“A me fapancetta”, “Ha messo su peso”, “Sembra vecchia”, ha scritto qualcuno. Tanti altri i commenti riguardanti l’aspetto fisico della cantante, ben più offensivi e aggressivi.is pictured WITHOUT her trademark baggy clothes https://t.co/2hCworDTuz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020 La replica degli utenti ...

GlaspinaOff : RT @HuffPostItalia: 'Quella pancia fa senso': Billie Eilish travolta dal bodyshaming per le foto in canotta e shorts - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: 'Quella pancia fa senso': Billie Eilish travolta dal bodyshaming per le foto in canotta e shorts - HuffPostItalia : 'Quella pancia fa senso': Billie Eilish travolta dal bodyshaming per le foto in canotta e shorts - carlossartori19 : Pancia piena non ha mai capito a quella vuota. - MicK_ele : @Claudio_direnzo @stebellentani Inoltre, il picco di casi della Svezia ha prodotto quella 'pancia' di decessi che i… -