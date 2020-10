Quasi 6mila i nuovi contagiati e 41 decessi. In crescita i ricoveri e terapie intensive raddoppiate (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 5.901 con 112.544 i tamponi effettuati. Allarme dei medici ospedalieri: 'Se aumentano i casi con questa progressione rischiamo la saturazione nel giro di due ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 5.901 con 112.544 i tamponi effettuati. Allarme dei medici ospedalieri: 'Se aumentano i casi con questa progressione rischiamo la saturazione nel giro di due ...

Tornano a salire i contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi, contro i 4.619 di lunedì, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di lunedì. Il totale dei contagi ...

Tornano a salire i contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi, contro i 4.619 di lunedì, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di lunedì. Il totale dei contagi ...