Quanto guadagna Carlo Conti | lo stipendio del conduttore

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)? Iltoscano è uno degli uomini di punta della Rai. La sua carriera è costellata di successi: da Tale e Quale Show ai Migliori anni; dai quiz show al Festival di Sanremo. Una carriera ricompensata con un signor cachet. Proviamo a fare iin tasca al presentatore. Secondo alcune fonti citate da Money.it, ilfiorentino avrebbe uno degli ingaggi annuali più costosi per le tasche dei contribuenti abbonati al canone: 2 milioni di euro. Unostellare frutto di diverse indiscrezioni, ma che non dovrebbe allontanarsi troppo dalla realtà: nel 2017, in qualità di presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo,...