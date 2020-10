Quali e quante partite può saltare Cristiano Ronaldo dopo la positività al Covid-19? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo trascorrerà la quarantena a Torino: giocatore già rientrato in Italia. Le ultimissime notizie Leggi su 90min (Di mercoledì 14 ottobre 2020)trascorrerà la quarantena a Torino: giocatore già rientrato in Italia. Le ultimissime notizie

Peter_0T : >>Leggere è una forma di intrattenimento. Si, la lettura richiede uno sforzo mentale maggiore rispetto a guardare f… - ilreventino : Quante e quali disuguaglianze siamo disposti ad accettare? - GianlucailVet : @AlessiaMorani Te credo, prima gli si spaccano i cosiddetti dicendo che avrebbe saltato non si sa quante fasi della… - artsalis_ : Sto letteralmente piangendo perché ho appena scoperto un'artista italiana che boh rega non so spiegarlo a parole ma… - StormTheNB : Risponditi che alle persone trans non frega nulla della tua opinione sulla loro identità e di quante persone hanno… -