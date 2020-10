Qatar 2022, l’Argentina vince in Bolivia (Lautaro e Correa in gol), l’Uruguay crolla in Ecuador. Brasile trascinato da Neymar (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Seconda giornata di qualificazioni a Qatar 2022 in Sud America. Argentina e Brasile corsari a punteggio pieno. Pari Cile-Colombia, Uruguay ko. Le qualificazioni a Qatar 2022 sono giunte alla seconda giornata nel gruppo sudamericano. Bolivia-Argentina 1-2, gol “italiani” A inaugurare il turno è stata l’Argentina che, a fatica, ha espugnato la Bolivia. La Selecion era andata a causa del gol di Moreno ma era riuscita a pareggiare al 45′ grazie a Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è stato decisivo anche nella ripresa confezionando l’assist vincente al laziale Correa per il definitivo sorpasso che lancia l’11 di Scaloni a punteggio pieno. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Seconda giornata di qualificazioni ain Sud America. Argentina ecorsari a punteggio pieno. Pari Cile-Colombia, Uruguay ko. Le qualificazioni asono giunte alla seconda giornata nel gruppo sudamericano.-Argentina 1-2, gol “italiani” A inaugurare il turno è stata l’Argentina che, a fatica, ha espugnato la. La Selecion era andata a causa del gol di Moreno ma era riuscita a pareggiare al 45′ grazie aMartinez. L’attaccante dell’Inter è stato decisivo anche nella ripresa confezionando l’assistnte al lazialeper il definitivo sorpasso che lancia l’11 di Scaloni a punteggio pieno. ...

Robertoro80 : @MatteoPedrosi Ucraina che ne aveva prese 7 dalla Francia la scorsa settimana.Lussemburgo che se vince il proprio g… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Qualificazioni Qatar 2022, l'Argentina vince 2-1 in Bolivia: in gol anche Lautaro Martinez - - sportli26181512 : Lautaro gol e assist, Correa entra e segna: l'Argentina passa in Bolivia: Lautaro gol e assist, Correa entra e segn… - fcin1908it : Qualificazioni Qatar 2022, l'Argentina vince 2-1 in Bolivia: in gol anche Lautaro Martinez - - blab_live : #Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022 al via in Sudamerica: #pronostici, quote seconda giornata + calendario e regol… -

Ultime Notizie dalla rete : Qatar 2022 Qatar 2022, l'Argentina vince in Bolivia (Lautaro e Correa in gol), l'Uruguay crolla in Ecuador. Brasile trascinato da Neymar News Mondo Qualificazioni Mondiali 2022: il Brasile passa in Perù, Cile ripreso al 90’

Brasile a punteggio pieno nel girone delle qualificazioni ai Mondiali 2022. La Seleçao s’impone 4-2 in Perù grazie alla tripletta di Neymar e alla rete di Richarlison. Gli interisti Vidal e Sanchez ...

Cile-Colombia: il gol di Alexis Sanchez per il 2-1 (VIDEO)

Alexis Sanchez segna il gol del 2-1 in Cile-Colombia, gara valevole per la seconda giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022. L’attaccante dell’Inter sigla la seconda rete d ...

Brasile a punteggio pieno nel girone delle qualificazioni ai Mondiali 2022. La Seleçao s’impone 4-2 in Perù grazie alla tripletta di Neymar e alla rete di Richarlison. Gli interisti Vidal e Sanchez ...Alexis Sanchez segna il gol del 2-1 in Cile-Colombia, gara valevole per la seconda giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022. L’attaccante dell’Inter sigla la seconda rete d ...