Pure il Gpl sta con l’ambiente. E il Governo ne facilita l’uso. Revisione degli autoveicoli e sostituzione serbatoi. Le novità arrivano con il decreto semplificazioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dalla pubblicazione della conversione in legge del decreto semplificazioni sono arrivate buone notizie per chi possiede un’auto a Gpl. Il Parlamento ha infatti introdotto una specifica disposizione che consente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito decreto attuativo, di escludere dalle attività di verifica e prova presso le Motorizzazioni civili (ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada) alcune tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. “Si tratta di una pRevisione di assoluta rilevanza che da tempo il settore aspettava”, ha commentato il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Andrea Arzà. Una norma attesa “perché permette finalmente al ministero di snellire e semplificare anche le procedure per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dalla pubblicazione della conversione in legge delsono arrivate buone notizie per chi possiede un’auto a Gpl. Il Parlamento ha infatti introdotto una specifica disposizione che consente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con appositoattuativo, di escludere dalle attività di verifica e prova presso le Motorizzazioni civili (ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada) alcune tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. “Si tratta di una pdi assoluta rilevanza che da tempo il settore aspettava”, ha commentato il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Andrea Arzà. Una norma attesa “perché permette finalmente al ministero di snellire e semplificare anche le procedure per ...

