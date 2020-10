Puglia: maltempo, allerta per il vento Protezione civile, previsioni meteo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 15 odierne per 24-36 ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a ruotare dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le costeesposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per il vento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 15 odierne per 24-36 ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a ruotare dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le costeesposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper il proviene da Noi Notizie..

