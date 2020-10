“Provvedimenti ridicoli. Ci batteremo con forza nelle piazze”. La Meloni contro il Dpcm (Video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Giorgia Meloni boccia i “provvedimenti ridicoli” del Dpcm e accusa la maggioranza giallofucsia di aver messo in ginocchio l’economia del Paese con la gestione fallimentare dell’emergenza coronavirus. La leader di Fratelli d’Italia va all’attacco delle restrizioni anti-contagio intervenendo alla Camera dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. “Risichiamo di trasformare il mostro del virus in una farsa grottesca” Un “manualetto delle buone intenzioni. Sui provvedimenti concreti capiremo se l’Italia avrà la possibilità di rialzarsi. Ma non siamo ottimisti”, dice la Meloni a proposito delle misure finora messe in campo dall’esecutivo giallofucsia. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Giorgiaboccia i “provvedimenti” dele accusa la maggioranza giallofucsia di aver messo in ginocchio l’economia del Paese con la gestione fallimentare dell’emergenza coronavirus. La leader di Fratelli d’Italia va all’attacco delle restrizioni anti-contagio intervenendo alla Camera dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. “Risichiamo di trasformare il mostro del virus in una farsa grottesca” Un “manualetto delle buone intenzioni. Sui provvedimenti concreti capiremo se l’Italia avrà la possibilità di rialzarsi. Ma non siamo ottimisti”, dice laa proposito delle misure finora messe in campo dall’esecutivo giallofucsia. ...

