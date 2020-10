Prometeia-Area Studi Legacoop: scenario in miglioramento ma ancora rischi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – scenario in miglioramento ma tutt’altro che privo di rischi, in quanto recrudescenza del virus e misure di chiusura attuate dai Governi dei paesi più colpiti potrebbero mettere a repentaglio la ripresa. Questa la fotografia, a luci e ombre, che emerge dallo Studio di aggiornamento dello scenario previsivo, elaborato nell’ambito del progetto MonitorFase3 nato dalla collaborazione tra Prometeia e Area Studi Legacoop per testare l’evoluzione dell’economia e dei mercati in conseguenza dell’epidemia Covid-19. La crisi che il nostro Paese sta vivendo presenta dimensioni senza precedenti dal Dopoguerra e, anche se il quadro è in miglioramento grazie ad un rimbalzo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) –inma tutt’altro che privo di, in quanto recrudescenza del virus e misure di chiusura attuate dai Governi dei paesi più colpiti potrebbero mettere a repentaglio la ripresa. Questa la fotografia, a luci e ombre, che emerge dalloo di aggiornamento delloprevisivo, elaborato nell’ambito del progetto MonitorFase3 nato dalla collaborazione traper testare l’evoluzione dell’economia e dei mercati in conseguenza dell’epidemia Covid-19. La crisi che il nostro Paese sta vivendo presenta dimensioni senza precedenti dal Dopoguerra e, anche se il quadro è ingrazie ad un rimbalzo ...

Scenario in miglioramento ma tutt'altro che privo di rischi, in quanto recrudescenza del virus e misure di chiusura attuate dai Governi dei paesi ...

Dopo i miglioramenti nelle stime di Bankitalia e Fmi, anche dallo scenario previsivo di Prometeia e Area Studi Legacoop emerge qualche segnale di miglioramento per l'andamento dell'economia italiana.

Scenario in miglioramento ma tutt'altro che privo di rischi, in quanto recrudescenza del virus e misure di chiusura attuate dai Governi dei paesi ...Dopo i miglioramenti nelle stime di Bankitalia e Fmi, anche dallo scenario previsivo di Prometeia e Area Studi Legacoop emerge qualche segnale di miglioramento per l'andamento dell'economia italiana.