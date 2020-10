Pressione Alta e freddo, perché è una relazione pericolosa: quali sono le conseguenze e cosa fare per abbassare i valori (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Italia il 50% degli uomini e il 40% delle donne nella fascia di età 35-74 anni soffre di Pressione Alta (ipertensione arteriosa). Si parla di Pressione arteriosa elevata (ipertensione arteriosa) quando misurazioni effettuate ad entrambe le braccia, più volte consecutive e in giorni differenti, evidenzino valori superiori a 140mmHg per la Pressione sistolica (massima) e/o a 90mmHg per la Pressione diastolica (minima) La Pressione Alta, se scoperta per caso in assenza di disturbi, deve essere inizialmente tenuta sotto controllo misurandola almeno due volte al giorno e modificando lo stile di vita (alimentazione corretta, esercizio fisico regolare, abolizione dell’abitudine al fumo) per almeno 6 mesi. Nel caso in cui i ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Italia il 50% degli uomini e il 40% delle donne nella fascia di età 35-74 anni soffre di(ipertensione arteriosa). Si parla diarteriosa elevata (ipertensione arteriosa) quando misurazioni effettuate ad entrambe le braccia, più volte consecutive e in giorni differenti, evidenzinosuperiori a 140mmHg per lasistolica (massima) e/o a 90mmHg per ladiastolica (minima) La, se scoperta per caso in assenza di disturbi, deve essere inizialmente tenuta sotto controllo misurandola almeno due volte al giorno e modificando lo stile di vita (alimentazione corretta, esercizio fisico regolare, abolizione dell’abitudine al fumo) per almeno 6 mesi. Nel caso in cui i ...

