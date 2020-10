Presidenziali USA: le star spogliano per convincere gli americani a votare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per qualcuno ogni mezzo è valido per convincere gli americani ad andare a votare e scongiurare la vittoria di Trump alle prossime Presidenziali Usa. Con la pandemia in atto, il rischio che gli elettori decidano di starsene a casa è alto, per non parlare delle difficoltà del voto per posta e la possibilità che le schede vengano invalidate. Leggi anche › Donald e Melania Trump positivi al Covid-19: «Lo supereremo insieme» › Biden: «Clown». Trump: «Nulla di intelligente in te». Il primo dibattito finisce tra accuse e insulti ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per qualcuno ogni mezzo è valido pergliad andare ae scongiurare la vittoria di Trump alle prossimeUsa. Con la pandemia in atto, il rischio che gli elettori decidano disene a casa è alto, per non parlare delle difficoltà del voto per posta e la possibilità che le schede vengano invalidate. Leggi anche › Donald e Melania Trump positivi al Covid-19: «Lo supereremo insieme» › Biden: «Clown». Trump: «Nulla di intelligente in te». Il primo dibattito finisce tra accuse e insulti ...

repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Usa 2020, Biden in Florida corteggia gli over-65: 'Trump vi ignora' [aggiornamento delle 09:15] - AlexVittadello : RT @UnioneAmericana: Se dovesse vincere #Biden alle presidenziali USA farebbe di peggio. I 'piddini' sono uguali in tutto il mondo: sono al… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa 2020, Biden in Florida corteggia gli over-65: 'Trump vi ignora' [aggiornamento delle 09:15] - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Usa 2020, Biden in Florida corteggia gli over-65: 'Trump vi ignora' [aggiornamento delle 09:15] -