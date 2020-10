Premio Bellisario, alla beneventana Rita Ciccone la ‘mela d’oro’ per il Management (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa beneventana Rita Ciccone, Senior Partner e Responsabile dell’area Regolatorio, Legale e Societario Partecipate di F2i Sgr,è stata selezionata dalla giuria della 32esima edizione del Premio Bellisario e riceverà domani la mela d’oro nella categoria “Management”. Il Premio è nato nel 1989 per volontà di Lella Golfo e si ispira alla prima donna top manager del nostro Paese. La premiazione, la cui commissione esaminatrice è presieduta da Stefano Lucchini, è prevista il 15 ottobre presso gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma, trasformandosi il 17 ottobre in seconda serata su Rai1 in un evento televisivo dal titolo “Donne che fanno la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa, Senior Partner e Responsabile dell’area Regolatorio, Legale e Societario Partecipate di F2i Sgr,è stata selezionata dgiuria della 32esima edizione dele riceverà domani la mela d’oro nella categoria “”. Ilè nato nel 1989 per volontà di Lella Golfo e si ispiraprima donna top manager del nostro Paese. La premiazione, la cui commissione esaminatrice è presieduta da Stefano Lucchini, è prevista il 15 ottobre presso gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma, trasformandosi il 17 ottobre in seconda serata su Rai1 in un evento televisivo dal titolo “Donne che fanno la ...

Premio Bellisario, omaggio alle eroine della Sanità. Lella Golfo: «Il Paese riparte solo con le donne»

"Donne che fanno la differenza" - 32° Premio Bellisario 2020

