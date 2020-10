Positivo al Covid da marzo, dimesso a ottobre: la storia di uno dei pazienti più "longevi" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La positività al Sars Cov2 gli era stata diagnosticata il 4 marzo scorso quando era in ospedale a Codogno ma il suo primo ricovero era avvenuto a novembre a causa di una polmonite cui aveva fatto seguito la legionella. Stefano Lancilli, poliziotto e storico centralinista della questura di Lodi, del periodo più difficile della malattia non ricorda nulla, un mese di vuoto assoluto, in cui era ignaro anche della pandemia. Ha rischiato di essere intubato e di non riuscire a superare la fase critica, il suo corpo era già minato da varie patologie e ad un certo punto i medici gli avevano dato solo 48 ore di vita. La moglie ha temuto di perderlo ma poi è iniziato il lento recupero. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La positività al Sars Cov2 gli era stata diagnosticata il 4scorso quando era in ospedale a Codogno ma il suo primo ricovero era avvenuto a novembre a causa di una polmonite cui aveva fatto seguito la legionella. Stefano Lancilli, poliziotto e storico centralinista della questura di Lodi, del periodo; difficile della malattia non ricorda nulla, un mese di vuoto assoluto, in cui era ignaro anche della pandemia. Ha rischiato di essere intubato e di non riuscire a superare la fase critica, il suo corpo era già minato da varie patologie e ad un certo punto i medici gli avevano dato solo 48 ore di vita. La moglie ha temuto di perderlo ma poi è iniziato il lento recupero.

virginiaraggi : Auguri di pronta guarigione a Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, risultato positivo al Covid. Un abbraccio. - SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - ZZiliani : COMUNICATO. “Juventus FC conferma che il calciatore Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19, Covid-21 su… - titty_napoli : RT @maurizaccone: Ma adesso dopo averci raccontato che Calciopoli non esiste, Alto Piemonte non esiste, Scommessopoli non esiste, caso Dopi… - NapoliCapitale : RT @maurizaccone: Ma adesso dopo averci raccontato che Calciopoli non esiste, Alto Piemonte non esiste, Scommessopoli non esiste, caso Dopi… -