Positivi 60 migranti su 72. Caos nel centro accoglienza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Paola Fucilieri Alta tensione in strada, interviene la polizia Urlando e attaccandosi alle sbarre, hanno lanciato per strada materassi, pezzi di armadi e cassettoni, reti e oggetti di ogni genere, insieme a olio e vernice. E l'arrivo della polizia in tenuta antisommossa anziché riportare la situazione alla calma in un primo tempo ha contribuito invece solo a surriscaldare animi già esagitati, lacerati dalla rabbia e forse dalla paura dopo la diffusione degli ultimi allarmanti dati sulla diffusione del Coronavirus nel nord della Sardegna. Con un clima tanto teso le forze dell'ordine hanno faticato non poco quindi ieri sera a tenere sotto controllo la rivolta dei migranti in isolamento Covid al centro di accoglienza nell'hotel Pagi a Predda Niedda, alla periferia di Sassari. I 72 ospitati nella struttura vogliono ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Paola Fucilieri Alta tensione in strada, interviene la polizia Urlando e attaccandosi alle sbarre, hanno lanciato per strada materassi, pezzi di armadi e cassettoni, reti e oggetti di ogni genere, insieme a olio e vernice. E l'arrivo della polizia in tenuta antisommossa anziché riportare la situazione alla calma in un primo tempo ha contribuito invece solo a surriscaldare animi già esagitati, lacerati dalla rabbia e forse dalla paura dopo la diffusione degli ultimi allarmanti dati sulla diffusione del Coronavirus nel nord della Sardegna. Con un clima tanto teso le forze dell'ordine hanno faticato non poco quindi ieri sera a tenere sotto controllo la rivolta deiin isolamento Covid aldinell'hotel Pagi a Predda Niedda, alla periferia di Sassari. I 72 ospitati nella struttura vogliono ...

MediasetTgcom24 : Sassari, 60 positivi al Covid su 72: rivolta in un centro migranti #Coronavirusitalia - LegaSalvini : 11.10.2020 - LAMORGESE: 'DATI MIGRANTI NON PREOCCUPANO, NON PORTANO COVID' 12.10.2020 - 'ROCCELLA JONICA (RC). POS… - LegaSalvini : LAMORGESE SMENTITA IN 24 ORE: LO SBARCO IMBARAZZA IL GOVERNO - SardoResiliente : A Sassari rivolta dei #migranti in isolamento #COVID__19 (60 positivi su 72) al centro di accoglienza nell’hotel Pa… - FRANCE04111961 : Sassari, 60 migranti positivi su 72: esplode la rivolta -