Portogallo, non solo Cristiano Ronaldo: altri tre possibili contagiati (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giornata di test per la nazionale portoghese dopo la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo: altri tre possibili contagi Giornata di test per la nazionale portoghese dopo la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Record, non sono esclusi altri tre possibili contagi all’interno del gruppo-squadra: si tratterebbe di Pepe, Sergio Oliveira e Joao Cancelo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giornata di test per la nazionale portoghese dopo la positività al Coronavirus ditrecontagi Giornata di test per la nazionale portoghese dopo la positività al Coronavirus di. Secondo quanto riportato da Record, non sono esclusitrecontagi all’interno del gruppo-squadra: si tratterebbe di Pepe, Sergio Oliveira e Joao Cancelo. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Peccato non ci sia Zavoli. A intervistare #Ronaldo nel suo personale giro d’Europa. - Cristiano, lei è scappato dal… - CapetoLodovico : RT @44gattdernesto: “Cristiano Ronaldo non ha seguito attentamente le regole. Ha violato il ritiro con la Juventus e ha cenato senza protez… - emMeBi1986 : @FPewterschmidt @ricercatOak @DiMarzio Non l’ha “saltata in Portogallo”, è una prassi comune come spiegato nell’art… - Carlo_Brianza : @PaoloCond Non mi sembra abbia detto una falsità. Poi si potrà essere d'accordo o meno politicamente parlando ma è… - ImpieriFilippo : RT @napolista: In Portogallo sotto accusa la cena di Ronaldo senza mascherina: «La bolla non ha funzionato» Uno dei più noti epidemiologic… -