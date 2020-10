Pomigliano | maestra contagia 18 bimbi e 4 insegnanti | chiusi tre plessi scolastici

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Scoppia focolaio in una scuola elementare did’Arco. Tutto è partito da una, che inconsapevolmente ha portato il contagio tra le mura dell’istituto Ponte, in pieno centro cittadino, via Roma., 18ti da unapositiva Così come spiga il Mattino, a risultareti dal Covid-19 sono 18e 4 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.