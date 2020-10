Pomezia, visita a sorpresa al Copernico del Ministro dell’Istruzione Azzolina (FOTO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione, è in visita oggi a Pomezia. La Azzolina si è recata presso l’Istituto Via Copernico dove, ricorderete, a settembre si era verificato un ingente furto di apparecchiature elettroniche (peraltro non era stata nemmeno l’unica scuola ad essere visitata dai ladri); a distanza di poche ore dall’accaduto era stato però lo stesso Ministero dell’Istruzione a stanziare 30mila euro – da destinare ai lavori di ripristino e all’acquisto dei materiali rubati – per permettere così alla scuola di riparare al danno subito. Il Sindaco di Pomezia: «La conferma che l’attenzione per le scuole del nostro territorio è molto alta» La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luciadell’Istruzione, è inoggi a. Lasi è recata presso l’Istituto Viadove, ricorderete, a settembre si era verificato un ingente furto di apparecchiature elettroniche (peraltro non era stata nemmeno l’unica scuola ad essereta dai ladri); a distanza di poche ore dall’accaduto era stato però lo stesso Ministero dell’Istruzione a stanziare 30mila euro – da destinare ai lavori di ripristino e all’acquisto dei materiali rubati – per permettere così alla scuola di riparare al danno subito. Il Sindaco di: «La conferma che l’attenzione per le scuole del nostro territorio è molto alta» La ...

