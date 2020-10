Polpette di carne al vapore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le Polpette di carne sono un piatto veramente tradizionale e buono, con questa ricetta potete unire il sapore delle Polpette con la cottura leggera e dietetica al vapore. Vedrete che non riuscirete a fare a meno di questa ricetta dopo averla provata. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di carne macinata di scottona (o di manzo)300 g di carne macinata di suino180 g di pane raffermo50 g di parmigiano reggiano grattugiato1 pezzettino d’aglio piccolo1 ciuffetto di prezzemolo fresco1 cucchiaio di olio evo2 bicchieri d’acqua1 tazzina di vinoSale fino q.b.Pepe nero macinato (facoltativo)Per prepapare le iniziamo spezzettando il pane in una ciotola, poi bagnandolo con acqua e vino e lasciando qualche ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ledisono un piatto veramente tradizionale e buono, con questa ricetta potete unire il sapore dellecon la cottura leggera e dietetica al. Vedrete che non riuscirete a fare a meno di questa ricetta dopo averla provata. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g dimacinata di scottona (o di manzo)300 g dimacinata di suino180 g di pane raffermo50 g di parmigiano reggiano grattugiato1 pezzettino d’aglio piccolo1 ciuffetto di prezzemolo fresco1 cucchiaio di olio evo2 bicchieri d’acqua1 tazzina di vinoSale fino q.b.Pepe nero macinato (facoltativo)Per prepapare le iniziamo spezzettando il pane in una ciotola, poi bagnandolo con acqua e vino e lasciando qualche ...

