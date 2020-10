Piste ciclabili - Dallo Stato arrivano 137 milioni di euro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il governo accelera sul fronte delle Piste e delle corsie ciclabili. Stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il piano di riparto dei fondi destinati alla progettazione e alla realizzazione di ciclostazioni e allampliamento della rete ciclabile, sia in termini di Piste, sia di corsie. I fondi, oltre 137 milioni di euro, di cui 51,4 per il 2020 e 85,8 per il 2021, sono riservati alle città metropolitane (30%), ai Comuni capoluogo di città metropolitana (40%), ai Comuni capoluogo di Regione o di provincia con popolazione inferiore a 50 mila abitanti (3%), a quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (27%) e a quelli sedi di università (4,2 milioni).Tempi strettissimi. Va notato che il finanziamento non è illimitato nel tempo, anzi, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il governo accelera sul fronte dellee delle corsiepubblicato sulla Gazzetta ufficiale il piano di riparto dei fondi destinati alla progettazione e alla realizzazione di ciclostazioni e allampliamento della rete ciclabile, sia in termini di, sia di corsie. I fondi, oltre 137di, di cui 51,4 per il 2020 e 85,8 per il 2021, sono riservati alle città metropolitane (30%), ai Comuni capoluogo di città metropolitana (40%), ai Comuni capoluogo di Regione o di provincia con popolazione inferiore a 50 mila abitanti (3%), a quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (27%) e a quelli sedi di università (4,2).Tempi strettissimi. Va notato che il finanziamento non è illimitato nel tempo, anzi, ...

Dallo Stato arrivano 137 milioni di euro

