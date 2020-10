Piogge torrenziali in Vietnam e Cambogia: 54 morti e molti dispersi, 20mila persone evacuate [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Allerta inondazioni in Vietnam e in Cambogia dove le Piogge torrenziali hanno interessato la parte centrale del Paese e alcune province della dell’Altopiano centrale (al confine con Laos e Cambogia) causando danni e pesanti conseguenze. Diversi gli allagamenti, le alluvioni e lo straripamento dei corsi d’acqua. Come spiegano i media locali almeno 36 persone sono morte in Vietnam e 16 in Cambogia. Numerosi sono i dispersi e 20 mila le persone evacuate. Alcuni villaggi sono stati interamente sommersi d’acqua e si sono verificate frane, smottamenti, colate di fango e danni alle infrastrutture. Secondo il Centro nazionale per la prevenzione dei disastri del ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Allerta inondazioni ine indove lehanno interessato la parte centrale del Paese e alcune province della dell’Altopiano centrale (al confine con Laos e) causando danni e pesanti conseguenze. Diversi gli allagamenti, le alluvioni e lo straripamento dei corsi d’acqua. Come spiegano i media locali almeno 36sono morte ine 16 in. Numerosi sono ie 20 mila le. Alcuni villaggi sono stati interamente sommersi d’acqua e si sono verificate frane, smottamenti, colate di fango e danni alle infrastrutture. Secondo il Centro nazionale per la prevenzione dei disastri del ...

