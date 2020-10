Pillola e pillola del giorno dopo: tutto quello che volevate sapere! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Che differenza c’è tra la pillola del giorno dopo e quella dei cinque giorni dopo? Che conseguenze ha sul corpo? Può causare infertilità? Causa l’aborto? Quando qualche giorno fa è uscita la notizia del fatto che la pillola dei cinque giorni dopo sarà disponibile in farmacia anche per le minorenni senza prescrizione medica ci siamo confrontati con la nostra community e ci siamo resi conto che ci sono tante cose che non sono chiare. Abbiamo quindi chiamato la ginecologa Elisabetta Colonese che ci ha spiegato per bene di cosa parliamo quando si parla di contraccezione di emergenza e poi ci ha dato dei consigli per quanto riguarda la contraccezione ormonale routinaria, ovvero pillola, spirale, anello & co. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Che differenza c’è tra la pillola del giorno dopo e quella dei cinque giorni dopo? Che conseguenze ha sul corpo? Può causare infertilità? Causa l’aborto? Quando qualche giorno fa è uscita la notizia del fatto che la pillola dei cinque giorni dopo sarà disponibile in farmacia anche per le minorenni senza prescrizione medica ci siamo confrontati con la nostra community e ci siamo resi conto che ci sono tante cose che non sono chiare. Abbiamo quindi chiamato la ginecologa Elisabetta Colonese che ci ha spiegato per bene di cosa parliamo quando si parla di contraccezione di emergenza e poi ci ha dato dei consigli per quanto riguarda la contraccezione ormonale routinaria, ovvero pillola, spirale, anello & co.

ilpost : Le minorenni non avranno più bisogno della ricetta per acquistare la “pillola dei 5 giorni dopo” - Agenzia_Ansa : E' arrivato il 'sì' dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Cade l'obbligo di prescrizione medica per dispensare alle mi… - Agenzia_Ansa : #Pillola 5 giorni dopo, stop obbligo ricetta alle minorenni #ANSA - mrsemme : RT @ili_bibi: Il bello di lavorare in farmacia è che entrano boni assurdi quindi tu sei tutta carina e spiritosa fino a quando ti chiedono… - mennasesto : RT @UAAR_it: Piccoli passi in Italia per promozione #contraccezione: @MinisteroSalute abolisce autorizzazione necessaria per pubblicità #pr… -