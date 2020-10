Pettinare le bambole? Sviluppa abilità sociali ed empatia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Devo fare coming out, ho giocato con tutto, bambini maschi e femmine, soldatini, macchinine, bambolotti e la più famosa bambola bionda per la quale creavo non solo abiti cuciti da tutta la mia famiglia, ma anche elaborate pettinature per ogni occasione con le sue amiche. Insomma il mio esercito di Barbie faceva una vita datè che Olivia Palermo scansati. Nel frattempo crescendo per uno strano scherzo del destino probabilmente ne sono rimasta talmente influenzata che ho iniziato ad assomigliarle un po’: capelli lunghi, lisci e biondi, tacchi alti ed ecco che ho emulato non volendo l’eroina della mia infanzia. D’altra parte Barbie è stata per le ragazzine di ogni latitudine un modello vincente: single, di successo, con ville, castelli e cavalli da equitazione. La mia aveva anche una spider e un camper, nonché ...