Perché le sanzioni sono state uno strumento inutile per l'Unione europea, finora (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il 12 ottobre i ministri degli Esteri dei 27 Paesi dell'Unione europea hanno trovato un "accordo politico" per imporre sanzioni contro il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e coloro che sono ritenuti responsabili dell'avvelenamento dell'oppositore politico russo Alexei Navalny. Poco più di una settimana fa il Consiglio dell'Unione europea aveva deciso di non inserire il capo di Stato bielorusso nella lista dei soggetti da sanzionare, volendo offrire a Lukashenko la possibilità di ammorbidire la propria posizione nei confronti dei manifestanti e per lasciare aperta la strada del dialogo. Per tutta risposta, il presidente bielorusso ha represso con ancora maggiore forza le proteste in tutto il Paese, rendendo quindi vano lo sforzo diplomatico ...

