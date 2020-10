Perché ha fiducia nell' America Bruce Springsteen fa l' indovino

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) «ci credo ancora».va dritto al cuore del suo Paese e fa la sua previsione sulle elezioni per la Casa Bianca. A poche settimane dall'election day, il Boss non si trattiene e, parlando di musica, spiega che uno dei suoi nuovi brani fotografa esattamente la situazione che stiamo vivendo. Il brano si intitola «Rainmaker» ed è contenuto nel nuovo album «Letter to You» che uscirà il 23 ottobre. Dodici canzoni registrate live in studio con la E Street Banda sua casa in New Jersey. Un grande ritorno con la band di sempre dopo il tour di «The River». Accanto ac'erano Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano e Jake Clemons ...