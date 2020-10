Pensioni, verso Quota 41 per i lavoratori fragili. Le categorie interessate (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oltre ad Ape Sociale, pensionamento dei precoci, Opzione donna ed esodati, il governo studia l’uscita dal lavoro dopo 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica (la cosiddetta Quota 41) non solo per i “precoci”, ai quali verrebbe prolungato nel tempo, ma anche a quei lavoratori che saranno riconosciuti in condizione di fragilità. È quello di cui si discuterà in giornata nell’incontro tra i tecnici del ministero del Lavoro e Cigl, Cisl e Uil. Secondo le intenzioni del governo, Quota 41 (che ad oggi è possibile solo per i lavoratori precoci che all’età di 19 anni avevano alle spalle almeno un anno di contributi versati) dovrebbe essere estesa dando ancora l’opportunità di andare in pensione a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oltre ad Ape Sociale, pensionamento dei precoci, Opzione donna ed esodati, il governo studia l’uscita dal lavoro dopo 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica (la cosiddetta41) non solo per i “precoci”, ai quali verrebbe prolungato nel tempo, ma anche a queiche saranno riconosciuti in condizione dità. È quello di cui si discuterà in giornata nell’incontro tra i tecnici del ministero del Lavoro e Cigl, Cisl e Uil. Secondo le intenzioni del governo,41 (che ad oggi è possibile solo per iprecoci che all’età di 19 anni avevano alle spalle almeno un anno di contributi versati) dovrebbe essere estesa dando ancora l’opportunità di andare in pensione a ...

Quota 41 (che ad oggi è possibile solo per i lavoratori precoci che all’età di 19 anni avevano alle spalle almeno un anno di contributi versati) dovrebbe essere estesa dando ancora l’opportunità di ...

Per le mamme che lavorano è prevista un'agevolazione sulla pensione contributiva: uno sconto di 4 mesi per ogni figlio.

