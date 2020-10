Pensioni, verso la proroga di Ape sociale e Opzione donna. In arrivo una misura per neutralizzare l’effetto della crisi economica sulle future pensioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Governo prorogherà con la prossima legge di Bilancio l’Ape sociale e l’Opzione donna mentre studia l’inserimento di una norma per allargare l’accesso alla prima misura e all’uscita anticipata verso la pensione con Quota 41 prevista per i lavoratori precoci in condizione di disagio anche ai lavoratori cosiddetti fragili. Lo riferiscono i sindacati dopo l’incontro avuto oggi con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. La ministra ha anche annunciato una proposta di legge per la sterilizzazione degli effetti del calo del Pil sul montante contributivo in modo che non si riduca e non diminuiscano gli importi delle pensioni che saranno liquidate nei prossimi anni. Il metodo contributivo introdotto con la riforma Dini del 1995 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Governo prorogherà con la prossima legge di Bilancio l’Apee l’mentre studia l’inserimento di una norma per allargare l’accesso alla primae all’uscita anticipatala pensione con Quota 41 prevista per i lavoratori precoci in condizione di disagio anche ai lavoratori cosiddetti fragili. Lo riferiscono i sindacati dopo l’incontro avuto oggi con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. La ministra ha anche annunciato una proposta di legge per la sterilizzazione degli effetti del calo del Pil sul montante contributivo in modo che non si riduca e non diminuiscano gli importi delleche saranno liquidate nei prossimi anni. Il metodo contributivo introdotto con la riforma Dini del 1995 ...

