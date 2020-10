Pensioni: legge per evitare il taglio se cala il Pil (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Governo e sindacati tornano al tavolo della riforma previdenziale, su cui si erano già confrontati in primavera ed a fine estate. Lo scoglio principale resta quello del post Quota 100, che resterà in vigore solo fino alla fine del 2021 e che richiederà idee precise per evitare il pericoloso effetto scalone. Diverse le ipotesi allo studio, dall’ormai famosa Quota 41 all’ipotesi di una sorta di nuova Quota 100 ma con maggiorazione del taglio sull’assegno. Andrà trovata la quadra, ma intanto la notizia odierna è l’impegno da parte del governo a trovare soluzioni che mettano al riparo i pensionati da un eventuale taglio dell’assegno qualora dovessero verificarsi altri cali del Pil, come accaduto per l’emergenza sanitaria in atto. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Governo e sindacati tornano al tavolo della riforma previdenziale, su cui si erano già confrontati in primavera ed a fine estate. Lo scoglio principale resta quello del post Quota 100, che resterà in vigore solo fino alla fine del 2021 e che richiederà idee precise peril pericoloso effetto scalone. Diverse le ipotesi allo studio, dall’ormai famosa Quota 41 all’ipotesi di una sorta di nuova Quota 100 ma con maggiorazione delsull’assegno. Andrà trovata la quadra, ma intanto la notizia odierna è l’impegno da parte del governo a trovare soluzioni che mettano al riparo i pensionati da un eventualedell’assegno qualora dovessero verificarsi altri cali del Pil, come accaduto per l’emergenza sanitaria in atto. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ...

