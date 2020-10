Pensioni, le novità su Ape sociale e Opzione Donna. Rinviata la discussione per il dopo Quota 100 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pensioni, le ultimissime notizie riguardo alcuni interventi che potrebbero entrare nella legge di Bilancio 2021 . Rinviata la discussione sulla riforma della previdenza, che dovrebbe prendere forma ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020), le ultimissime notizie riguardo alcuni interventi che potrebbero entrare nella legge di Bilancio 2021 .lasulla riforma della previdenza, che dovrebbe prendere forma ...

