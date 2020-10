Pennsylvania in bilico, rischio caos alle urne (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gaia Cesare Lo Stato a Sud di New York sarà cruciale. Ma si teme il bis dei disastri del 2000 Dopo la Florida, la Pennsylvania. L'ordine non sembra affatto casuale nella scaletta di Donald Trump, che ha scelto lo Stato a sud di New York, dove è nato il suo rivale Joe Biden, come seconda tappa del suo tour elettorale post-ricovero. Con il comizio a Johnstwon, il presidente è già alla sua sesta visita da inizio settembre in Pennsylvania, lo Stato che fin qui ha battuto più volte e che Donald potrebbe tornare a visitare altre sei prima del voto cruciale del 3 novembre. Biden è stato qui sabato scorso ed era già alla undicesima visita da inizio campagna elettorale. Entrambi hanno speso più soldi in pubblicità in Pennsylvania che in tutti gli altri Stati (Florida ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gaia Cesare Lo Stato a Sud di New York sarà cruciale. Ma si teme il bis dei disastri del 2000 Dopo la Florida, la. L'ordine non sembra affatto casuale nella scaletta di Donald Trump, che ha scelto lo Stato a sud di New York, dove è nato il suo rivale Joe Biden, come seconda tappa del suo tour elettorale post-ricovero. Con il comizio a Johnstwon, il presidente è già alla sua sesta visita da inizio settembre in, lo Stato che fin qui ha battuto più volte e che Donald potrebbe tornare a visitare altre sei prima del voto cruciale del 3 novembre. Biden è stato qui sabato scorso ed era già alla undicesima visita da inizio campagna elettorale. Entrambi hanno speso più soldi in pubblicità inche in tutti gli altri Stati (Florida ...

Animamigrante : @givanno Per RealClearPolitics è +11 a livello nazionale, +7 in Pennsylvania e Michigan, +5 in Wisconsin e +4 in Fl… - 0H_I_M0 : @ilmarcovilla @carminedm1985 @G_DeMarchis @riotta E tra gli Stati in bilico, in cui Trump vinse, figuravano anche N… - Oscar_Corona : @rinelkind @masechi Non devi vedere quelli nazionali ma quelli in bilico, la Clinton ad esempio era data a +6% in W… -

Non solo la Pennsylvania si conferma Swing State, uno dei sei Stati in bilico (insieme ad Arizona, Florida, Michigan, Wisconsin e Nord Carolina) che con i suoi 20 Grandi elettori, sui 270 necessari ...

Lo stato in bilico che impensierisce Joe Biden

Tra questi ce ne sono molti (Winsconsin, Pennsylvania) in cui è avanti nei sondaggi Biden. Sono una decina in tutto gli stati in bilico, quelli nei quali è fondamentale (ma non certo) vincere per Joe ...

