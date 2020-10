(Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’esultanza dei giocatori dell’Olbia dopo il gol segnato dacontro la Pro Sesto (photo credit: olbiacalcio.com)Si è fatto attendere 4 giornate, ma alla fine ildell’Olbia è arrivato. Ad essere decisiva è stata la rete segnata danel finale della partita contro il Pro Sesto. Un risultato che ha smosso, seppur di poco, la classifica dei galluresi, che si trovano comunque sempre in fondo alla classifica a quota 1. Insieme a loro, ci sono Albinoleffe e Lucchese. I bianchi però, si augurano di certificare il prima possibile la svolta in graduatoria, già con la sfida di domenica, che li vedrà affrontare il Livorno.guida l’Olbia Tra i migliori, dall’inizio di ...

zazoomblog : Pennington regala il primo punto ma la partenza dell’Olbia è a rilento - #Pennington #regala #primo #punto - CentotrentunoC : #SerieC | Nicholas Pennington regala il primo punto stagionale per l' #Olbia, la cronaca del match giocato al 'Brer… -

Ultime Notizie dalla rete : Pennington regala

Diario Sportivo

Punto in rimonta per l'Olbia sul campo della Pro Sesto. Firmato Nicholas Pennington. Questo pomeriggio, allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, il centrocampista italoaustraliano ha timbrato il car ...OLBIA – Nella terza giornata del campionato di serie C 2020/21, la Pro Patria, presentatasi in Sardegna in formazione ancora rimaneggiata, espugna 0-1 il “Nespoli” di Olbia, grazie il gol di Le Noci a ...