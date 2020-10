Peacock sfida Netflix e gli altri grandi con una tripla offerta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), il servizio streaming di NBC Universal, è stato lanciato ufficialmente negli Stati Uniti con tre diverse offerte: una free e due premium. Offre più di 20mila ore di contenuti da reti e studi tra cui NBC, Bravo, USA Network, SYFY, Oxygen, E!, CNBC, MSNBC, NBCSN, Golf Channel, Universal Kids, A&E, ABC, CBS, The CW, FOX, HISTORY, Nickelodeon, Showtime, Universal Pictures, DreamWorks, Focus Features, Illumination, ViacomCBS, Paramount, Lionsgate, Warner Bros. e Blumhouse. Una novità nell’di streaming tv commentata da Paolo Lugiato, esperto di mercato Tlc. Inoltre, offrirà film e show diOriginal; oltre 30 canali tv; serie della stagione in corso e speciali di NBC e Telemundo; notizie e sport in diretta; highlights giornalieri di tendenza da TODAY, NBC Nightly News, Meet the ...