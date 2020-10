Pazienti Hiv, il Covid ha danneggiato anche loro. “Con l’emergenza prestazioni sanitarie ridotte” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – “La pandemia ha comportato un danno indiretto a tutto il Sistema sanitario nazionale perché da fine febbraio a maggio il tipo di assistenza che abbiamo potuto dare ai nostri Pazienti è stato sicuramente di qualità molto scadente per le esigenze di contenere la pandemia“. L’ennesimo grido d’allarme riguardante lo stato della sanità italiana, ormai cannibalizzata dall’emergenza – o presunta tale – coronavirus arriva da Lorenzo Badia, dirigente medico Malattie Infettive presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Il medico, intervenendo alla presentazione di Together we can stop the virus, la campagna promossa da Gilead Sciences che da oltre 30 anni si occupa di Hiv nel campo della sensibilizzazione, della prevenzione e delle cure, si è detto enormemente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – “La pandemia ha comportato un danno indiretto a tutto il Sistema sanitario nazionale perché da fine febbraio a maggio il tipo di assistenza che abbiamo potuto dare ai nostriè stato sicuramente di qualità molto scadente per le esigenze di contenere la pandemia“. L’ennesimo grido d’allarme riguardante lo stato della sanità italiana, ormai cannibalizzata dall’emergenza – o presunta tale – coronavirus arriva da Lorenzo Badia, dirigente medico Malattie Infettive presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Il medico, intervenendo alla presentazione di Together we can stop the virus, la campagna promossa da Gilead Sciences che da oltre 30 anni si occupa di Hiv nel campo della sensibilizzazione, della prevenzione e delle cure, si è detto enormemente ...

