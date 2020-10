Paternopoli, 55enne ritrovato morto in casa: disposta l’autopsia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPaternopoli (Av) – Questa mattina a Paternopoli, un 55enne è stato rinvenuto cadavere all’interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella e personale medico sanitario. Dai primi accertamenti il corpo non presenterebbe segni di violenza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Moscati” al fine di stabilire la causa del decesso. Indagini in corso. L'articolo Paternopoli, 55enne ritrovato morto in casa: disposta l’autopsia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Questa mattina a, unè stato rinvenuto cadavere all’interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella e personale medico sanitario. Dai primi accertamenti il corpo non presenterebbe segni di violenza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Moscati” al fine di stabilire la causa del decesso. Indagini in corso. L'articoloinl’autopsia proviene da Anteprima24.it.

