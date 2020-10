Partita Iva, Bonus fantasma (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A parte gli aiuti da 600 euro erogati dall'Inps nei mesi scorsi, professionisti e collaboratori sono stati dimenticati dagli interventi del governo. Milioni di persone che hanno visto sparire gran parte del fatturato. E per i quali il futuro è sempre più a rischio.Le promesse sono evaporate sotto il sole del Decreto Agosto. Niente Bonus, nessun supporto fiscale per i lavoratori autonomi. Così le libere professioni, una porzione importante dell'ampio spettro dei 5,3 milioni (comprese società di capitale e di persone) di partite Iva in Italia, guardano alle prossime settimane con preoccupazione. Senza dimenticare i precari di sempre: freelance, collaboratori e stagisti. L'epidemia ha segnato una ferita profonda, spesso letale per le attività professionali. Perché dopo il «tampone» dei 600 euro, usato dal governo per ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A parte gli aiuti da 600 euro erogati dall'Inps nei mesi scorsi, professionisti e collaboratori sono stati dimenticati dagli interventi del governo. Milioni di persone che hanno visto sparire gran parte del fatturato. E per i quali il futuro è sempre più a rischio.Le promesse sono evaporate sotto il sole del Decreto Agosto. Niente, nessun supporto fiscale per i lavoratori autonomi. Così le libere professioni, una porzione importante dell'ampio spettro dei 5,3 milioni (comprese società di capitale e di persone) di partite Iva in Italia, guardano alle prossime settimane con preoccupazione. Senza dimenticare i precari di sempre: freelance, collaboratori e stagisti. L'epidemia ha segnato una ferita profonda, spesso letale per le attività professionali. Perché dopo il «tampone» dei 600 euro, usato dal governo per ...

panorama_it : Professionisti e collaboratori sono stati dimenticati dagli interventi del governo. Milioni di persone che hanno vi… - DartJlion : @Lavvelenata La partita iva e la pec ovviamente ?????? - rspadar : RT @contincloud: Vuoi aprire la partita iva come agente in attività finanziaria? - Alyss_ : @mattialarovere Non so dove vuoi arrivare con questi commenti ma credimi che io non sto messa bene - fare l'orario… - Alyss_ : @mattialarovere Penso di prendere già quanto uno di un call center visto che sono a partita iva -