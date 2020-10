Parla il medico dell’ospedale Sacco di Milano: «Attenti, la situazione può diventare esplosiva» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Ci sono elementi di forte preoccupazione. Non tanto legati al numero dei ricoveri in terapia intensiva». Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24 Emanuele Catena. È direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano. «A preoccuparci è l’andamento dei ricoveri. Da qualche giorno assistiamo a un aumento esponenziale delle richieste. Tre giorni fa avevamo quattro ricoveri in più, poi ne abbiamo avuti otto, poi undici. In queste ore la pressione è molto forte». Ospedale Sacco di Milano, la situazione «Se immaginiamo di proiettare questo trend nei prossimi giorni e nelle prossime settimane», ha proseguito, «potremo trovarci dalle attuali poche decine di pazienti ricoverati alle centinaia. Questa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Ci sono elementi di forte preoccupazione. Non tanto legati al numero dei ricoveri in terapia intensiva». Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24 Emanuele Catena. È direttore della terapia intensiva dell’Ospedaledi. «A preoccuparci è l’andamento dei ricoveri. Da qualche giorno assistiamo a un aumento esponenziale delle richieste. Tre giorni fa avevamo quattro ricoveri in più, poi ne abbiamo avuti otto, poi undici. In queste ore la pressione è molto forte». Ospedaledi, la«Se immaginiamo di proiettare questo trend nei prossimi giorni e nelle prossime settimane», ha proseguito, «potremo trovarci dalle attuali poche decine di pazienti ricoverati alle centinaia. Questa ...

patrizia_silano : RT @e_guarducci: #Minsk Manifestanti radunati di fronte al negozio di fiori di Maxim #Horoshin, per esprimere solidarietà nei suoi confron… - _KotomineKirei : Perché ad una ciarlatana in camice bianco, ad un semplice medico che è feccia del mondo scientifico, si permette di… - 273_333 : @DiegoFusaro Tiè’! Che dici ? Sei medico ? Anestesista ? Parla di altro . Ma che pontifichi ? Aizzatore di social .… - MgraziaT : RT @e_guarducci: #Minsk Manifestanti radunati di fronte al negozio di fiori di Maxim #Horoshin, per esprimere solidarietà nei suoi confron… - FogliFabiana : RT @e_guarducci: #Minsk Manifestanti radunati di fronte al negozio di fiori di Maxim #Horoshin, per esprimere solidarietà nei suoi confron… -