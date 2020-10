Paratore al top e risale Manassero Open d' Italia | conto alla rovescia

ilgolfonline_it : Eurotour: domina Tyrrell Hatton. Paratore ancora nei top ten (7°) - -

Martin Kaymer e Lee Westwood saranno tra i giocatori più attesi insieme allo squadrone azzurro nel quale potranno competere per il titolo Renato Paratore, già vittorioso in stagione e reduce dal 7° ...Superato lo spettacolo del BMW PGA Championship la stagione dello European Tour di golf torna in Scozia a St. Andrews. Questa settimana si giocherà infatti lo Scottish Championship presented by AXA 20 ...