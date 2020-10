Papà Totti | svolto il funerale del signor Enzo | ‘Buon viaggio’ | FOTO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Funerali papà Totti, è avvenuto l’ultimo salute rivolto al signor Enzo. Tanti i presenti nonostante le restrizioni anti Covid. I funerali del papà di Francesco Totti hanno avuto luogo nel corso della mattinata di mercoledì 14 ottobre 2020. L’evento in suffragio dell’anima del signor Enzo Totti si è svolto nella chiesa di Santa Maria del … L'articolo Papà Totti svolto il funerale del signor Enzo ‘Buon viaggio’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Funerali papà, è avvenuto l’ultimo salute rivolto al. Tanti i presenti nonostante le restrizioni anti Covid. I funerali del papà di Francescohanno avuto luogo nel corso della mattinata di mercoledì 14 ottobre 2020. L’evento in suffragio dell’anima delsi ènella chiesa di Santa Maria del … L'articolo Papàildel‘Buon viaggio’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - pisto_gol : “Il ricordo è un modo di incontrarsi” K.Gibran Condoglianze a @Totti e famiglia per la scomparsa del papà Enzo - fisco24_info : Funerali del papà di Totti, in 30 alle esequie: Funzione in forma ristretta per norme Covid. C'è anche Bruno Conti - AnnetWhite : RT @ItaliaNEWS: Roma, Coronavirus 'Addio Sceriffo', e Francesco Totti piange papà Enzo -

