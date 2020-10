Papà di Totti, funerale blindato: il campione della Roma chiede ai giornalisti di allontanarsi (video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Volto tirato e sguardo che prova a sfuggire all’occhio indiscreto di telecamere e flash: Francesco Totti lascia la chiesa dopo il funerale del papà Enzo, morto due giorni fa mentre era ricoverato allo Spallanzani per gravi patologie polmonari, e dove sarebbe anche risultato positivo al Covid. A 76 anni, compiuti il 3 maggio e celebrati dall’ex attaccante giallorosso con una foto su Instagram, Enzo Totti se ne va, lasciando i due figli, Riccardo e Francesco, appunto, e la moglie Fiorella, oltre agli adorati nipoti. Papà di Totti, funerale privato: in chiesa solo parenti e amici di una vita Un momento di dolore, quello del campione della Roma, che Totti prova a vivere in raccoglimento con la sua famiglia e con un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Volto tirato e sguardo che prova a sfuggire all’occhio indiscreto di telecamere e flash: Francescolascia la chiesa dopo ildel papà Enzo, morto due giorni fa mentre era ricoverato allo Spallanzani per gravi patologie polmonari, e dove sarebbe anche risultato positivo al Covid. A 76 anni, compiuti il 3 maggio e celebrati dall’ex attaccante giallorosso con una foto su Instagram, Enzose ne va, lasciando i due figli, Riccardo e Francesco, appunto, e la moglie Fiorella, oltre agli adorati nipoti. Papà diprivato: in chiesa solo parenti e amici di una vita Un momento di dolore, quello del, cheprova a vivere in raccoglimento con la sua famiglia e con un ...

sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - pisto_gol : “Il ricordo è un modo di incontrarsi” K.Gibran Condoglianze a @Totti e famiglia per la scomparsa del papà Enzo - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - messveneto : “Ciao papà, ciao sceriffo...fai buon viaggio': la lettera di Francesco Totti al padre scomparso - SecolodItalia1 : Papà di Totti, funerale blindato: il campione della Roma chiede ai giornalisti di allontanarsi (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà Totti La lettera di Totti a papà Enzo: "Senza di te non ce l'avrei fatta" Il Romanista