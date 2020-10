Pamela Mastropietro, Oseghale in aula per dichiarazioni spontanee. La mamma della 18enne: 'Vorrei parlarci, un giorno' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Prosegue ad Ancona il processo in Corte d'assise di appello per l'omicidio di Pamela Mastropietro , la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018 dopo aver lasciato una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Prosegue ad Ancona il processo in Corte d'assise di appello per l'omicidio di, laromana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018 dopo aver lasciato una ...

Mercoledì 14 ottobre Innocent Oseghale torna in aula ad Ancona per il processo d’appello per l’omicidio di Pamela Mastropietro. Proseguirà mercoledì 14 ottobre ad Ancona il ...

MACERATA – Arresti convalidati per Desmond Lucky e per Lucky Awelima, i due nigeriani coinvolti nella morte di Pamela Mastropietro. Lo ha deciso il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni. Awelima, 27 ...

