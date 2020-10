Pamela Mastropietro, il Pg conferma l’ergastolo per Oseghale senza attenuanti: «È stato un furto di felicità» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) conferma della condanna all’ergastolo con isolamento diurno, senza attenuanti, per Innocent Oseghale, 32enne pusher nigeriano, per l’omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. Sono le conclusioni del procuratore generale di Ancona Sergio Sottani nel processo in Corte d’assise d’appello per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere. Dalle 15 in udienza parleranno i legali di parte civile. «Non vogliamo vendetta ma un processo e una sentenza giusti – ha detto Sottani citando nella sua requisitoria la poesia ‘A tutte le donne’ di Alda Merini – Nessuna attenuante per la condotta perpetrata in questa vicenda». Il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 ottobre 2020)della condanna all’ergastolo con isolamento diurno,, per Innocent, 32enne pusher nigeriano, per l’omicidio della 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. Sono le conclusioni del procuratore generale di Ancona Sergio Sottani nel processo in Corte d’assise d’appello per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere. Dalle 15 in udienza parleranno i legali di parte civile. «Non vogliamo vendetta ma un processo e una sentenza giusti – ha detto Sottani citando nella sua requisitoria la poesia ‘A tutte le donne’ di Alda Merini – Nessuna attenuante per la condotta perpetrata in questa vicenda». Il ...

