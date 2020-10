Palermo, tre settimane per essere al top: archiviare e ripartire per arrivare al meglio al derby contro il Catania (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Palermo, tre settimane per essere al top".Titola così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i riflettori in casa rosanero. Un avvio di stagione decisamente da dimenticare per la squadra di Roberto Boscaglia: zero le vittorie conquistate, un solo punto in classifica e zero gol segnati dopo tre partite."La cosa più importante per i rosanero è non perdere la sicurezza. Commettere un errore ci può stare, ripeterà Boscaglia ai suoi giocatori, ma avere paura di sbagliare non è ammesso. Con il gruppo al completo, infortunati compresi a seguire gli allenamenti o a recepire i dettami tecnici come si fa con i compiti a casa a scuola, si lavorerà sui concetti di Petralia Sottana: 4-2-3-1, profondità, recupero palla e azioni da gol. Tutto quello che fino ad ora il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ", treperal top".Titola così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i riflettori in casa rosanero. Un avvio di stagione decisamente da dimenticare per la squadra di Roberto Boscaglia: zero le vittorie conquistate, un solo punto in classifica e zero gol segnati dopo tre partite."La cosa più importante per i rosanero è non perdere la sicurezza. Commettere un errore ci può stare, ripeterà Boscaglia ai suoi giocatori, ma avere paura di sbagliare non è ammesso. Con il gruppo al completo, infortunati compresi a seguire gli allenamenti o a recepire i dettami tecnici come si fa con i compiti a casa a scuola, si lavorerà sui concetti di Petralia Sottana: 4-2-3-1, profondità, recupero palla e azioni da gol. Tutto quello che fino ad ora il ...

WiAnselmo : #Palermo, tre settimane per essere al top: archiviare e ripartire per arrivare al meglio al derby contro il Catania - Mediagol : #Palermo, tre settimane per essere al top: archiviare e ripartire per arrivare al meglio al derby contro il Catania - ILOVEPACALCIO : #Boscaglia potrebbe rinunciare a lui per tre partite ???? - tifosipalermoit : per il Palermo inizia un ciclo di tre settimane andrà vissuto come una specie di ritiro con allenamenti e partite o… - VannaRicci : RT @MunaronLuisella: Canile di Palermo: Elsa, chow chow femmina, tre anni , nei suoi occhi il dolore per l' abbandono, il dolore di avere… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tre Palermo, tre positivi tra i lavoratori: chiude il mercato ortofrutticolo La Repubblica Dalla Gancia al museo Riso, ecco il piano per recuperare 34 edifici pubblici del centro storico

Per Palermo ci sono 90 milioni sul piatto della bilancia ... sfocierà in una pista ciclopedonale che collegherà piazza Bologni A piazza del Gran Cancelliere. Tre progetti saranno poi tesi alla ...

Mafia, la rivolta dei commercianti e la svolta antiracket

«A Palermo alcuni commercianti hanno combattuto la paura per le ... gestito al Borgo Vecchio sotto la supervisione del capomafia Angelo Monti, in cella fino a tre anni fa. Le intercettazioni ...

Per Palermo ci sono 90 milioni sul piatto della bilancia ... sfocierà in una pista ciclopedonale che collegherà piazza Bologni A piazza del Gran Cancelliere. Tre progetti saranno poi tesi alla ...«A Palermo alcuni commercianti hanno combattuto la paura per le ... gestito al Borgo Vecchio sotto la supervisione del capomafia Angelo Monti, in cella fino a tre anni fa. Le intercettazioni ...